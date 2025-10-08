Участникам СВО и членам их семей помогают при трудоустройстве

Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания заслушал информацию Управления труда и занятости Карелии о содействии в трудоустройстве участников СВО и членов их семей.

Этот вопрос находится на особом контроле всех органов власти. Причем работа не сводится только к заключению трудовых договоров.

Управление службы занятости ведет работу со всеми заинтересованными организациями – военкоматами, филиалом Фонда «Защитники Отечества» в Карелии, с органами местной власти.

С начала года в службу занятости в республике обратились 452 представителя этих категорий – в их числе178 участников СВО и 204 члена семьи.

Всем обратившимся сначала оказывается ряд мер поддержки. Это помощь в социальной адаптации, психологическая поддержка. Затем профориентация и профессиональное обучение как за счет средств регионального бюджета, так и федеральной программы. Например, недавно два участника СВО окончили обучение по управлению автомобилем с ручным управлением.

В Карелии действуют специальные меры содействия в предпринимательской деятельности. 400 тыс. рублей на открытие собственного дела даются участнику СВО, и 300 тыс. может получить член семьи. Это одна из самых высоких сумм по всей стране. 30 человек уже воспользовались этой поддержкой.

Осуществляется стимулирование работодателей к трудоустройству этой категории граждан. Работодатель может получать компенсацию до МРОТ в первые 6 месяцев работы участника СВО.

Сегодня всего 11 человек из этой категории граждан состоят на учете. И процент трудоустроенных тут выше, чем среди обычных безработных.

Также в Карелии действует закон о квотировании рабочих мест. Предприятия со среднесписочной численностью свыше ста человек обязаны выделать 1% рабочих мест для трудоустройства участников СВО. По предварительным подсчетам, под квотирование должны попасть около 190 работодателей и почти триста рабочих мест.

Трудоустройство наших демобилизовавшихся бойцов, а также их близких, – это большая задача, требующая комплексной и системной работы с участием законодателей, органов исполнительной и местной власти, учреждений здравоохранения, образования, соцзащиты, Фонда Защитников Отечества. Мы видим, что такая работа последовательно ведется. Надо признать, ей во многом помогает кадровый дефицит на рынке труда. Однако нужно учитывать и то, что участники СВО – особая категория граждан. Многим требуется восстановить здоровье, научиться жить с инвалидностью, получить новую профессию, после пребывания на фронте адаптироваться к мирной жизни и найти в ней себя. Безусловно, наши защитники имеют право на всемерную поддержку»,

– отметил председатель профильного парламентского комитета Алексей Хейфец.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты продолжат держать на контроле вопросы реабилитации и трудоустройства участников СВО.

Фото ЗС РК