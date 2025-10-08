Мертвого новорожденного нашли в квартире в Москве

В Москве найдено тело мертвого новорожденного ребенка. Об этом сообщает управление Следственного комитета по столице.

По данным ведомства, страшная находка была сделана в одной из квартир утром 8 октября. На месте происшествия работают специалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка и его жизнеспособности.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске мужчину убили одним ударом у магазина на улице Антикайнена.