08 октября 2025, 12:11
Ряд домов на Зареке остался без горячей воды и тепла
Более 20 домов попали в зону отключения коммунальных ресурсов утром 8 октября
фото: freepik
Утром 8 октября из-за повреждения на сетях горячую воду и отопление отключили в ряде домов Петрозаводска.
Батареи начали остывать с 10:55. Конкретные адреса, попавшие в зону отключения, назвали в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Коммунальные ресурсы отключили по адресам набережная Гюллинга, 1, 3, 2; ул. Луначарского, д.21-А, 17-Б, 11, 13-А, 21-Б, 17; проспект Александра Невского, д. 5, 4, 6, 3, 7, 8-А, 9; ул. Ригачина, д.2, 4, 6, 8, 10, 20-А, 22, 18-А,18, 16, 12, 12-А.
Повреждение устраняют.