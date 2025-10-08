Ряд домов на Зареке остался без горячей воды и тепла

Утром 8 октября из-за повреждения на сетях горячую воду и отопление отключили в ряде домов Петрозаводска.

Батареи начали остывать с 10:55. Конкретные адреса, попавшие в зону отключения, назвали в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Коммунальные ресурсы отключили по адресам набережная Гюллинга, 1, 3, 2; ул. Луначарского, д.21-А, 17-Б, 11, 13-А, 21-Б, 17; проспект Александра Невского, д. 5, 4, 6, 3, 7, 8-А, 9; ул. Ригачина, д.2, 4, 6, 8, 10, 20-А, 22, 18-А,18, 16, 12, 12-А.

Повреждение устраняют.