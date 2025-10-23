Спортсменка из Карелии стала чемпионкой России по длинным нардам-блиц

Любители нард из Карелии с триумфом выступили на чемпионате России по длинным нардам, который проходил с 15 по 19 октября в Казани.

Участница карельской сборной Алла Плиг завоевала золотую медаль и стала чемпионкой России в дисциплине длинные нарды-блиц, рассказали в федерации нард Карелии. Спортсменка также выполнила разряд кандидата в мастера спорта и вошла с сборную России по нардам.

На чемпионате в прошлом году наш земляк Анатолий Красилов также стал первым чемпионом России в дисциплине длинные нарды.

В рамках чемпионата прошел турнир среди региональных руководителей федерации или заместителей руководителей. Между собой соревновались 40 участников.

В состязании нашу республику представлял заместитель председателя Федерации нард Алексей Плиг. Он вошел в десятку лучших, заняв девятое место.

Ранее мы писали о достижении двух карельских богатырш и юного спортсмена, который выполнил норматив мастера спорта России по пулевой стрельбе.