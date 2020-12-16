Снег продолжит падать в Карелии в четверг

В четверг, 17 декабря, в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха 0, -2 в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии тоже облачно, днем с прояснениями. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, северный, ночью на юге юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха +1, -4, по северным районам до -9 в течение суток.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -14, днем -7;

В Кондопоге ночью -10, днем 0;

В Медвежьегорске ночью -11, днем -2;

В Олонце ночью -8, днем 1;

В Пудоже ночью -13, днем -1;

В Сегеже ночью -11, днем -2;

В Сортавале ночью -5, днем 1;

В Суоярви ночью -10, днем -1.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предположила, каким будет первый месяц нового года. (фото eaomedia.ru)