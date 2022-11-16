Снег и опавшую листву убирают в Петрозаводске

Опавшую листву вывозят 16 ноября из Бородинского сквера и парка Ямка в Петрозаводске. Ранее это сделали на других общественных территориях, сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, вчера сотрудники Городского комбината благоустройства вывезли опавшую листву из Якорного и Голиковского парков. Эти работы выполнили также на бульваре Победы, в парке Железнодорожников, в скверах Машиностроителей и Липовом.

С газонов убирают бытовой мусор, лестницы очищают от наледи. Утром это сделали на лестничных спусках улиц Корабелов, Ключевой, Сусанина, Сегежской, Гвардейской.

Первый снег убирают на Онежской набережной, подсыпают противогололедные материалы. Удаление дикой поросли завершили в Якорном парке. // фото: администрация Петрозаводска