Складское здание загорелось в Петрозаводске

Вечером 10 сентября в Петрозаводске загорелось складское здание на Лесном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Пожарные получили тревожный сигнал в 22:33. На месте работали восемь специалистов на двух единицах техники.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Складское помещение было повреждено.

Напомним, в тот же день в карельской столице горело общежитие на улице Щорса.