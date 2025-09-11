11 сентября 2025, 10:12
Складское здание загорелось в Петрозаводске
Пожарные были подняты по тревоге из-за возгорания на Лесном проспекте
Фото МЧС по РК
Вечером 10 сентября в Петрозаводске загорелось складское здание на Лесном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Пожарные получили тревожный сигнал в 22:33. На месте работали восемь специалистов на двух единицах техники.
Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Складское помещение было повреждено.
Напомним, в тот же день в карельской столице горело общежитие на улице Щорса.