11 сентября 2025, 10:12
Происшествия

Складское здание загорелось в Петрозаводске

Пожарные были подняты по тревоге из-за возгорания на Лесном проспекте
Пожарная машина
Фото МЧС по РК

Вечером 10 сентября в Петрозаводске загорелось складское здание на Лесном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Пожарные получили тревожный сигнал в 22:33. На месте работали восемь специалистов на двух единицах техники.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Складское помещение было повреждено.

Напомним, в тот же день в карельской столице горело общежитие на улице Щорса.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
проспект лесной
пожар
склад
МЧС
новости петрозаводска