«Симфония» - жилой комплекс с интеллектом

Очевидный тренд в ближайшие годы - это "цифровизация" всех процессов жизнедеятельности в городах. Ведь именно дома вы проводите огромную часть своей жизни. Проживание в «Симфонии» не только повысит качество вашей жизни, но и обеспечит дополнительную безопасность и энергоэффективность, делая повседневную жизнь максимально комфортной.

Дворовая территория ЖК «Симфония» уникальна, создана по авторскому проекту, и не имеет аналогов в городе. Она выполняет ряд важнейших функций. Во-первых, территория огорожена – только вы и ваши соседи имеет к ней доступ. Это позволяет без страха оставаться во дворе в любое время суток, чувствуя себя при этом в полной безопасности.

Во-вторых, несмотря на то, что комплекс расположен в центре города, дворовая территория защищена от лишнего шума и пыли – здесь вы можете отдохнуть от городской суеты, провести время с детьми и семьей в спокойной, приватной обстановке.

Пространство двора многофункционально - здесь каждому будет комфортно - детская площадка из экологически чистых материалов с безопасным ярким покрытием, тренажеры для занятия спортом, дизайнерская уличная мебель, в том числе для настольных игр и навесом от солнца и осадков, озеленение и ландшафтный дизайн.

В-третьих, в комплексе соблюден принцип «двор без машин», а для автомобилей предусмотрен подземный паркинг, обеспечивающий жителей необходимым количеством машино - мест. В любое время дня и ночи ваше место всегда свободно. Вам не придется очищать свой автомобиль от снега и наледи зимой, а летом подземный паркинг защитит лакокрасочное покрытие автомобиля от пыли и выцветания.

Царапины, потертости, угон автомобиля - и здесь подземный паркинг выступает гарантом безопасности.

В экологическом отношении такая парковка также имеет преимущества перед наземными: выброс выхлопных газов машин производится через вентиляцию паркинга, а на территории комплекса их концентрация получается ощутимо ниже.

Сейчас очевидно, что подземный паркинг – это один из важнейших элементов современной инфраструктуры и реальное решение многих проблем автомобилистов.

Интеллектуальная система безопасности включает в себя видеонаблюдение с полной зоной покрытия, IP-домофонию и электронное сканирование автомобильных номеров.

Система видеонаблюдения с полной зоной покрытия имеет соответствующее приложение для смартфона, с которого вы можете просматривать все камеры, установленные на территории комплекса.

IP домофон – самое прогрессивное и современное решение среди домофонных систем, существующее на рынке, которое использует для передачи данных цифровую линию. И именно такая система будет установлена на этапе строительства в ЖК «Симфония». Системы IP домофонии работают на базе стека протоколов TCP/IP.

В зависимости от пожеланий, вы сможете выбрать одно из нескольких домофонных решений от BAS-IP для установки в вашей квартире. Например, видеодомофонная панель позволяет видеть/общаться/открывать дверь тем, кто к вам пришел со смартфона или планшета, отправлять заявки в управляющую компанию и общаться в чатах с соседями.

Для максимального удобства при въезде/выезде в подземный паркинг, а также на территорию комплекса установлена система распознавания автомобильных номеров. Все автомобильные номера жителей «Симфонии» будут занесены в базу, что позволит системе автоматически открывать/закрывать проезд, при этом вам не придется выходить из машины.

Высокая энергоэффективность комплекса предполагает разумную экономию ресурсов с помощью таких технологий как:

светильники с датчиками движения на этажах,

индивидуальное управление отоплением с иcпользованием термоголовок фирмы PURMO,

использование энергоэффективных лифтов Kone MonoSpace,

архитектурная подсветка комплекса со светодиодами,

окна класса А с пятикамерным профилем толщиной 70 мм. Заполнение – двухкамерные стеклопакеты с напылением Х-one.

Продуманные планировки – каждый квадратный метр вашей квартиры будет полезен и функционален. Остекление лоджий производится по принципу «окна в пол». Улучшенная звукоизоляция достигается за счет утолщенной монолитной плиты перекрытия 200 мм (по нормам 160 мм). Каждый дом, включая и 5 - ти этажный, оснащен современными скоростными финскими лифтами Kone, которые обеспечивают плавное и бесшумное движение. В квартирах установлены звукоизоляционные входные двери премиального уровня с повышенным классом взломоустойчивости. Вам не придется искать место для велосипеда или сезонных вещей, потому что в ЖК «Симфония» для этого предусмотрены удобные кладовые помещения.

Среди большого разнообразия планировочных решений в ЖК «Симфонии», вы обязательно подберете для себя оптимальный вариант – например, уютная двухкомнатная квартира 68.08 кв.м. с большой отдельной кухней 12 кв.м и лоджией 7.58 кв.м.; просторная трехкомнатная квартира с окнами на три стороны, вместительной прихожей и двумя санузлами, площадью 95,11 кв.м. или варианты четырехкомнатных квартир 108 - 112 кв.м., где предусмотрено все для комфортной жизни большой семьи.

Выбирайте и бронируйте квартиру, а также место в подземном паркинге и кладовую на нашем сайте.

Записывайтесь на индивидуальный показ квартир по телефону 33-00-43. Получение ключей уже в апреле 2020 года!

Строительная компания «Век» - мы для тех, кто хочет жить лучше!

На правах рекламы. АО Специализированный застройщик Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.