Шандалович принял участие во встрече президента с законодателями

В день российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялись мероприятия Совета законодателей Российской Федерации. В них принял участие Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.



Ключевым событием дня стала встреча с Президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в историческом Думском зале Таврического дворца. Глава государства поблагодарил парламентариев за значимый вклад в достижение национальных целей развития.

В развитии, укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального Собрания в составе Совета законодателей. Хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за весомый, значимый вклад в достижение национальных целей развития, в преодоление тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся,

– подчеркнул Владимир Путин.



По словам Президента, отдельной задачей остается поддержка регионов, их бюджетная устойчивость, наличие на местах достаточных ресурсов для развития. Владимир Путин напомнил, что ранее было принято решение о списании двух третей задолженности субъектов по бюджетным кредитам (при условии направления освобождающихся у регионов средств на инвестиционные и другие значимые цели). Глава государства поддержал предложение перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам.



Для Карелии и многих субъектов страны важно, что Владимир Владимирович поддержал предложение о переносе срока погашения бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок.. Это позволит регионам высвободить дополнительные средства, направить их развитие, решение социальных и инфраструктурных задач,

- отметил Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.





Президент также подчеркнул, что работа по поддержке бойцов СВО не должна прерываться.

Абсолютно разделяю позицию верховного главнокомандующего, есть над чем работать. Поэтому совместно с Главой и Правительством Карелии продолжаем принимать необходимые решения. Так, в марте, парламент Карелии принял законы о преимущественном праве участников СВО и членов их семей на заготовку древесины, а также приоритетном порядке обеспечения жильём участников спецоперации из числа детей-сирот,

- прокомментировал Элиссан Шандалович.



На заседании Совета законодателей были рассмотрены меры по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия.