Более 700 видов карельской продукции представлено на маркетплейсах

В проекте «От первого лица» вновь обсудили отчет главы республики Артура Парфенчикова за 2025 год, в частности, развитие промышленности в Карелии. Светлана Астахова, министр промышленности и торговли Карелии рассказала, что отчет главы региона — это показатель масштабной работы большой команды в разных направлениях. Она отметила, что развитие промышленности невозможно без развития инфраструктуры и строительства, обновления социальных объектов. Чему, по ее мнению, в республике уделяется большое внимание. И об этом говорят цифры отчета.

2025 года в сфере промышленности Светлана Астахова называет годом открытий. Одним из ключевых направлений стала модернизация Онежского судостроительного завода. Сейчас предприятие вышло на вторую очередь. Также это первое подобное предприятие в России, где запущена цифровая верфь, которая позволит не только улучшить качество производства, но и значительно увеличит производительность завода. В этом году, по словам министра, будут открыты высокотехничные производства «Прорыв» и «Технодар».

Леонид Лиминчук, депутат Заксобрания Карелии отметил, что сейчас в Карелии работает три технопарка, четвертый объект запланирован к открытию. По его словам, такие промышленные площадки — это возможность привлечения федеральных инвестиций. А глава Карелии ставит задачу на ближайшую перспективу — развивать технологическое лидерство.

Предприятия Карелии в 2025 году получили поддержку из федерального бюджета в размере 1,1 млрд рублей. И адресную помощь промышленникам обещают продолжить оказывать.

Что касается торговли, то Светлана Астахова уточнила, на маркетплейсе «Озон» открыта специальная витрина, на которой представлены 15 предпринимателей из Карелии. Они предлагают потребителям более 700 видов продукции. Сейчас открыто 1100 пунктов доставки. Но министерству поручено открывать пункты и в отдаленных населенных пунктах.