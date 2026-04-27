Дом-призрак в Карелии: воды и тепла нет, а счета есть

Текст: Елена Малишевская, фото: Анастасия Лаврентьева

В редакцию сайта «Петрозаводск говорит» обратилась Анастасия Лаврентьева, проживающая в Сегеже. Она рассказала об удивительном доме на ул. Ленина, 7 - там Анастасия и ее несовершеннолетний сын прописаны, но вынуждены больше десяти лет снимать квартиру, так как родной дом не пригоден для жизни. Все эти годы приходят счета за отопление, воду и другие услуги - даже после того, как дом на Ленина отключили от всех благ цивилизации.

Как рассказала нам Анастасия, дом в Сегеже по адресу ул. Ленина, 7 - двухэтажный барак 1937 года постройки на восемь квартир. Дом должны были признать аварийным ещё в 2016 году, но мэрия сначала признала аварийным только половину дома. Позже, 1 января 2017 года здание было признано полностью аварийным. Шесть квартир расселили, остались две, в одной из которых прописана Анастасия с сыном, а в другой еще живет женщина. Как она там выживает, трудно себе представить - ведь в доме нет ни отопления, ни воды.

«В доме нет отопления и воды, но счета приходят по сей день. Мэрия мне ответа не даёт, хотя шесть квартир точно в этом доме сейчас принадлежат ей, и она должна была отправить акт о том, что дом отключён от воды и отопления. Также мэрия предоставила из прокуратуры бумагу о том, что нас должны переселить во внеочередном порядке, но денег у них нет, как они говорят, и квартир тоже! Как быть, что делать в такой ситуации? У нас с сыном копятся долги за то, чего нет!»,

- поделилась своей болью Анастасия Лаврентьева.

В 2021 году Анастасия собрала все документы и принесла их в сегежскую администрацию. Тогда ее сын был серьезно болен, и даже получил инвалидность. Чиновники в мэрии заверили Анастасию, что их поставили в очередь на жилье под номером один как остро нуждающихся. Спустя пять лет, только когда она наняла адвоката и пошла суд, женщина узнала, что ни в какую очередь ее не поставили.

«Сейчас на суде узнаю, что нас не поставили, что мэрия меня обманула! Они говорят, что должна была быть комиссия, нас должны были пригласить, но они этого не сделали. За отопление нам приходят счета, в мэрии говорят, что они не знают, что наш дом отключен от отопления... просят акты, которых ни у кого нет»,

- рассказала Анастасия.

Анастасия с сыном снимают квартиру в Сегеже, платят за нее 10 тысяч рублей. Говорит, это еще по-божески, цены на съем жилья в городе упали. В 2017 году за такую квартиру просили больше 20 тысяч. Счета за дом-призрак, в котором не живет, получает регулярно. Только за отопление и воду Анастасии начисляют ежемесячно 9700 рублей. Коммунальные долги женщины за несколько лет превысили 400 тысяч рублей. И сегодня, когда она снова приходит в мэрию с документами и просит поставить ее семью в очередь на жилье, от нее требуют справку об отсутствии коммунальных долгов. Такой вот замкнутый круг.

«Я два года вообще не работала - вынуждена была ухаживать за больным ребенком. Сейчас инвалидность, слава Богу, сняли. Работаю в магазине, конечно, денег не хватает. Буду подавать на банкротство, чтобы как-то выбраться из этой ямы»,

- рассказала Анастасия.

В Сегежской администрации Анастасии рассказывали, что управляющей компании у дома нет. Однако после того, как она сходила в следком и оставила там заявление с просьбой проверить законность всего происходящего, в мэрии зашевелились, и управляющая компания чудесным образом нашлась.

«Здравствуйте! Ваш дом находится под управлением ООО «Умка». Информации за весь зимний период об отсутствии ЖКУ в доме не поступало. Администрация запросила в УК «Умка» документы об отключении/обесточивании дома в целях прекращения начислений нанимателям. Вы как собственник можете самостоятельно обратиться в УК для представления Вам подтверждающего акта и предоставления документов в Расчетный центр для перерасчета»,

- сообщили Анастасии в администрации Сегежского муниципального округа.

В январе этого года наш сайт рассказывал о печально известной УК «Умка», в отношении которой правоохранители проводили проверку. Она отвечает за содержание домов не только в Сегеже, но и в Петрозаводске. Администрация Сегежи закрепила за управляющей компанией дома, собственники которых сами не выбрали способ управления, или такой способ не реализовали. Руководитель госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии Григорий Вертинский рекомедовал администрации Сегежского округа срочно созвать общие собрания собственников помещений многоквартирных домов, чтобы принять решение о расторжении договоров с «Умкой». Также местные власти должны были организовать управление жилым фондом. Видимо, сегежские власти и этого не сделали.

Анастасия Лаврентьева нашла в себе силы и пошла в суд. А сколько таких горемык годами ждут расселения и справедливости? «В Сегежском муниципальном округе признан в установленном порядке до 1 января 2022 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации 161 многоквартирный дом общей площадью 62686,94 кв. метра, в которых проживает 2414 человек», - сообщала нашей редакции администрация Сегежского округа полтора года назад. Думаем, что за прошедшее время ситуация не улучшилась. Благополучно всё только в отчетах власти об успехах в расселении ветхого и аврийного жилья.