«ПКС - Тепловые сети» обновляют участок теплосети на Сортавальской

Компания «ПКС - Тепловые сети» продолжает работу по обеспечению стабильного и надежного теплоснабжения жителей Петрозаводска. На улице Сортавальской подходит к завершению ремонт участка тепловых сетей

Специалисты компании выполнили замену участка трубопровода диаметром 219 мм. Всего обновлено порядка 15 метров трубы, включая угол поворота и установку неподвижной опоры. Работы проводились на участке от дома № 9 «а» до дома № 11 «а» по улице Сортавальской.

Ремонтные бригады завершают финальный этап: выполняют устройство изоляции, закрывают плиты и заделывают стыки. После этого будет произведена обратная засыпка и восстановление благоустройства территории.

Все работы ведутся с соблюдением необходимых технологических требований и в максимально сжатые сроки, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Проведенный ремонт позволит значительно повысить надежность теплоснабжения для жителей улицы Сортавальской и снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций в будущем.

В «РКС – Петрозаводск» системно подходят к содержанию и ремонту инфраструктуры, поскольку обеспечение стабильной подачи тепла жителям – приоритетное направление деятельности предприятия.