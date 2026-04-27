27 апреля 2026, 16:47
Карельский город временно останется без автобусного сообщения
Грядущие майские праздники в Суоярви омрачит отсутствие городского автобуса на линии
Жителей Суоярви предупредили об отмене городских автобусов из-за поломки техники. Первые майские праздники, судя по всему, горожанам предлагают встречать по домам.
«1 и 2 мая 2026 года рейсы по городскому маршруту будут отменены в связи с ремонтом транспортного средства»,
- сообщили сегодня вечером в администрации округа.
3 мая автобус должен будет вернуться на линию. Изменений в расписании при этом не предвидится.