27 апреля 2026, 16:47
Карельский город временно останется без автобусного сообщения

Грядущие майские праздники в Суоярви омрачит отсутствие городского автобуса на линии
Жителей Суоярви предупредили об отмене городских автобусов из-за поломки техники. Первые майские праздники, судя по всему, горожанам предлагают встречать по домам.

«1 и 2 мая 2026 года рейсы по городскому маршруту будут отменены в связи с ремонтом транспортного средства»,

- сообщили сегодня вечером в администрации округа.

3 мая автобус должен будет вернуться на линию. Изменений в расписании при этом не предвидится.

