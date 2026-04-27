Житель Карелии Алексей Никитин погиб на спецоперации

Врио главы Костомукшского округа Александр Дмитриев выразил соболезнования в связи с гибелью на специальной военной операции Алексея Никитина.

«Вынужден сообщить об очередной утрате. В ходе специальной военной операции погиб Алексей Никитин. Выражаю искренние соболезнования семье и всем, кто знал Алексея. Вечный покой…»,

— написал Дмитриев у себя на vk-странице.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 29 апреля в 11:00 в православном храме, а похороны — в 12:00 на воинском захоронении.

Ранее в поселке Лендеры проводили в последний путь погибшего на СВО сержанта Максима Попова.