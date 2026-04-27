Россияне могут платить по СБП в рублях в Турции

У россиян появилась возможность расплачиваться в рублях по системе быстрых платежей в Турции. Об альтернативе картам и наличным на курортах рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Компания Turinvoice сделала русскоязычную карту с локациями, где доступна оплата в рублях по СБП в приложении банка. В путеводитель вошло более 800 точек на курортах Антальи, более 80 - Эгейском побережье, более 240 - в Стамбуле. Возможность расплатиться по СПБ есть в Каппадокии, Мерсине, Адане и аэропорту Анкары.

Россияне могут расплачиваться в аптеках, магазинах, кафе, сувенирных лавках, платить за экскурсии, трансферы, SPA и другие услуги.