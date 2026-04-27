Стало известно, сколько человек пострадало в России из-за непогоды

Из-за непогоды в России пострадал 31 человек, один ребенок погиб, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МЧС.

По данным источника, непогода оставила без света 76 тысяч человек в четырех округах страны.

«Зафиксированы падения 746 деревьев, повреждены 80 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 76 тыс. человек»,

— говорится в сообщении ведомства.

В разных регионах России до сих пор справляются с последствиями ураганного ветра.

Напомним, до вечера вторника, 28 апреля, в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности.