27 апреля 2026, 16:53
Стало известно, сколько человек пострадало в России из-за непогоды
В результате непогоды в России погиб ребенок, еще более 30 человек пострадали
Из-за непогоды в России пострадал 31 человек, один ребенок погиб, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МЧС.
По данным источника, непогода оставила без света 76 тысяч человек в четырех округах страны.
«Зафиксированы падения 746 деревьев, повреждены 80 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 76 тыс. человек»,
— говорится в сообщении ведомства.
В разных регионах России до сих пор справляются с последствиями ураганного ветра.
Напомним, до вечера вторника, 28 апреля, в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности.