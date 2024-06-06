Шандалович оценил заседание Парламентской Ассоциации Северо-Запада

В четверг, 6 июня, на базе Псковского областного Собрания депутатов состоялась 65-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

На заседании, которое провел Председатель ПАСЗР и спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, обсудили порядка 40 вопросов.

Участников заседания приветствовали Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, Председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в адрес участников заседания видеообращение.

«Сегодня на Конференции мы рассмотрели порядка 40 вопросов, в том числе более 30 проектов федеральных законов и обращений в адрес Правительства России, Государственной Думы и Совета Федерации. Инициативы касаются поддержки семей участников СВО, расширения мер поддержки семей с детьми, пенсионного обеспечения специалистов-северян, увеличения заработной платы лесничим и многих других вопросов, которые актуальны для наших Северо-Западных регионов», – сказал Элиссан Шандалович.

На заседании также принято решение о подписании протокола о сотрудничестве между Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России и Фондом поддержки деловых коммуникаций БРИКС плюс.

Как отметил Председатель ПАСЗР, в условиях санкционного давления и трансформации международных отношений эта инициатива позволит установить новые связи с дружественными странами, в том числе на уровне парламентов. Подписание документа назначено на август на полях Форума стран БРИКС+ в Москве.

В этом году Парламентской Ассоциации Северо-Запада России исполняется 30 лет.

«Инициатором создания Ассоциации в 1994 году выступили вологодские законодатели и принято решение следующую, 66-ю Конференцию ПАСЗР провести осенью в Вологде», – уточнил Элиссан Шандалович.

Парламентарий поблагодарил коллег за продуктивную работу и отдельно Председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова за теплый прием на псковской земле.

Напомним, Парламентская Ассоциация Северо-Запада объединяет парламенты всех 11 субъектов федерального округа. Согласно уставу ПАСЗР, каждый год избирается новый руководящий состав депутатского объединения. В 2024 году Ассоциацию возглавляет Республика Карелия, председателем избран руководитель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович. // Фото: ЦУР