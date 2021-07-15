15 июля 2021, 07:00
Сегодня в Карелии обещают грозу
Жители республики продолжают купаться в лучах солнца
По данным регионального Гидрометцентра, сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха +28, +30.
15 июля в Карелии переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха +27, +32, на севере местами +21, +26.
По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале днем +26;
В Кондопоге днем +31;
В Медвежьегорске днем +30;
В Олонце днем +31;
В Пудоже днем +32;
В Сегеже днем +26;
В Сортавале днем +32;
В Суоярви днем +32. (фото kaluganews.ru)