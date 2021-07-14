Жаркая погода сохранится в Карелии в четверг

Четверг не принесет жителям Карелии прохладу. По данным регионального Гидрометцентра, 15 июля в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +18, +20, днем +28, +30. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь гроза. Ветер переменный слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +16, +21, местами до +11, днем +27, +32, на севере местами +21, +26.

По сообщению Гидрометцентра России, в Калевале ночью +16, днем +26;

В Кондопоге ночью +18, днем +31;

В Медвежьегорске ночью +16, днем +30;

В Олонце ночью +15, днем +31;

В Пудоже ночью +15, днем +32;

В Сегеже ночью +15, днем +26;

В Сортавале ночью +18, днем +32;

В Суоярви ночью +17, днем +32. (фото kubantv.ru)