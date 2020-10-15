Сегодня отмечается день кредитной кооперации

15 октября кредитные потребительские кооперативы России отмечают сразу два праздника: День российской кредитной кооперации и Международный день кредитных союзов.

День российской кредитной кооперации празднуется 15 октября с 2015 года по решению участников X Форума кредитных союзов России. Международный день кредитных союзов во всем мире отмечают с 1948 года каждый третий четверг октября.

В этом году праздник проходит под девизом: «Единая общность вселяет надежду».

Всемирное Движение кредитных союзов - это более 85 000 кредитных союзов, объединяющих более 274 миллионов пайщиков в 118 странах мира.

КПК «Кредитный союз «Алтея», старейший кооператив нашей страны - частичка этого мощного международного движения, входит в российскую Лигу кредитных союзов, которая, в свою очередь, является членом Всемирного Совета кредитных союзов.

27 лет «Алтея» работает на благо пайщиков, объединяет около трех тысяч членов, проживающих в разных уголках нашей Республики: Пудожском, Олонецком, Суоярвском, Лоухском, Сегежском районах и в г. Петрозаводске.

За эти годы выданы десятки тысяч займов: благодаря взаимной финансовой поддержке в кооперативе тысячи пайщиков смогли улучшить жизнь своей семьи: сделать ремонт, обновить мебель и бытовую технику, путешествовать, дать детям высшее образование, купить машину, квартиру или дом. Надежность и стабильность, качество финансовых услуг, внимание каждому пайщику - на это направлены усилия дружного профессионального коллектива кооператива.

Сайт: www.alteja-kpk.ru

ВКонтакте: vk.com/kcalteja

Адрес: КПК «Кредитный союз «Алтея»

г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 14, пом. 3

Телефоны: 8 (8142) 78-54-45; +7 (911) 663-02-37; +7 (960) 215-48-84.

Правление Кредитного союза «Алтея» поздравляет с праздником всех, кто в трудные 90-е поверил в кооперацию и сегодня является ее частичкой и желает крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемого оптимизма и энергии, успехов во всех начинаниях!