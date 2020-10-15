15 октября 2020, 09:05
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Сегодня отмечается день кредитной кооперации

Кредитный союз «Алтея» уже 27 лет работает для почти трех тысяч пайщиков из разных регионов Карелии

15 октября кредитные потребительские кооперативы России отмечают сразу два праздника: День российской кредитной кооперации и Международный день кредитных союзов.

День российской кредитной кооперации празднуется 15 октября с 2015 года по решению участников X Форума кредитных союзов России. Международный день кредитных союзов во всем мире отмечают с 1948 года каждый третий четверг октября.

В этом году праздник проходит под девизом: «Единая общность вселяет надежду».

Всемирное Движение кредитных союзов - это более 85 000 кредитных союзов, объединяющих более 274 миллионов пайщиков в 118 странах мира.

КПК «Кредитный союз «Алтея», старейший кооператив нашей страны - частичка этого мощного международного движения, входит в российскую Лигу кредитных союзов, которая, в свою очередь, является членом Всемирного Совета кредитных союзов.
27 лет «Алтея» работает на благо пайщиков, объединяет около трех тысяч членов, проживающих в разных уголках нашей Республики: Пудожском, Олонецком, Суоярвском, Лоухском, Сегежском районах и в г. Петрозаводске.

За эти годы выданы десятки тысяч займов: благодаря взаимной финансовой поддержке в кооперативе тысячи пайщиков смогли улучшить жизнь своей семьи: сделать ремонт, обновить мебель и бытовую технику, путешествовать, дать детям высшее образование, купить машину, квартиру или дом. Надежность и стабильность, качество финансовых услуг, внимание каждому  пайщику  - на это направлены усилия дружного профессионального коллектива  кооператива.

Сайт: www.alteja-kpk.ru

ВКонтакте: vk.com/kcalteja

Адрес: КПК «Кредитный союз «Алтея»
г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 14, пом. 3

Телефоны: 8 (8142) 78-54-45; +7 (911) 663-02-37; +7 (960) 215-48-84.

Правление Кредитного союза «Алтея» поздравляет с праздником всех, кто в трудные 90-е поверил в кооперацию и сегодня является ее частичкой и желает  крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемого оптимизма и энергии, успехов во всех начинаниях!

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Метки: 
Кредитный союз Алтея
Карелия
день российской кредитной кооперации
праздник
финансы
Международный день кредитных союзов
Петрозаводск