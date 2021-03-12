Самый большой астероид этого года летит к Земле

Крупный астероид на днях приблизиться к нашей планете. По оценке специалистов NASA, небесное тело станет самым большим объектом, который подойдет к Земле в этом году.

21 марта в 19:03 по московскому времени астероид 2001 FO32 пролетит на расстоянии примерно два миллиона километров, передает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Астероид был обнаружен в марте 2001 года. Диаметр космического тела 914 метров. Во время приближения к Земле объект будет двигаться со скоростью примерно 124 тысячи километров в час, это выше чем у большинства других астероидов. Хотя 2001 FO32 и отнесен к группе «потенциально опасных», угрозы столкновения с нашей планетой нет.

После прохода мимо Земли астероид продолжит «полет», затем он максимально подойдет к нашей планете в 2052 году. (фото baigenews.kz)