Рост цен на бензин ускорился в Карелии

В Карелистате рассказали об изменении цен на топливо в нашей республике за период со 2 по 8 сентября. Данные приводятся на сайте ведомства.

Так, за неделю бензин марки АИ-92 стал дороже сразу на 2,5%. Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,4%.

Отметим, неделей ранее бензин марки АИ-92 вырос в цене на 1,4%.

Мониторинг цен на топливо ведется на АЗС Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.