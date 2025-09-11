11 сентября 2025, 11:12
Рост цен на бензин ускорился в Карелии
Топливо продолжает стремительно дорожать в нашей республике
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Карелистате рассказали об изменении цен на топливо в нашей республике за период со 2 по 8 сентября. Данные приводятся на сайте ведомства.
Так, за неделю бензин марки АИ-92 стал дороже сразу на 2,5%. Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,4%.
Отметим, неделей ранее бензин марки АИ-92 вырос в цене на 1,4%.
Мониторинг цен на топливо ведется на АЗС Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.