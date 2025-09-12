Россиянкам назвали вещи, которые будут актуальны осенью

Российский стилист предположил, какие вещи будут актуальны этой осенью. По мнению эксперта, не стоит выбрасывать какие-то вещи, так как в любой момент они могут вернуться обратно. А что точно придаст лоск образу, так это красивые сапоги.

«На эту осень-зиму нужно купить красивые сапоги на каблуке бордового или рыжего оттенка, которые вы сможете носить и с юбками, и с платьем, и даже с брюками», - поделился мнением Влад Лисовец с изданием «Леди Mail».

Также эксперт рекомендует обзавестись красивым приталенным плащом. Материал – не важен, это может быть даже кожзам, главное, чтобы плащ вписался в гардероб женщины.