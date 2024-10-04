Россияне узнали, какие подарки нельзя дарить на праздник учителям

Правило о стоимости подарка для учителя закреплено в законе Российской Федерации. Но родителям и ученикам не запрещается дарить много подарков педагогу, об этом сообщает Газета.Ru.

Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет сумму, на которую можно приобрести подарок для учителя. Если стоимость подарка превышает три тысячи, это можно считать взяткой для педагога.

Эксперты советуют дарить вещи, которые не могут иметь подтекста: цветы, сувениры, канцелярию. С поздравительным текстом в открытке тоже нужно быть аккуратным: слова не должны вызывать сомнений, нельзя писать то, что может навредить педагогу. Фото: freepik