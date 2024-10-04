Новые фонари установят на одной из улиц Петрозаводска

В Петрозаводске стартовали работы по модернизации освещения на улице Виданской. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

На объекте будут установлены 20 новых опор и 30 фонарей. Помимо опор и фонарей будет смонтировано более 700 метров воздушной и 140 метров кабельной линий.

Всего в этом году в Петрозаводске планируют провести модернизацию освещения на 16 магистралях. // Фото «Петрозаводск говорит»