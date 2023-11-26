Россиянам рассказали, как получить три зарплаты в декабре

В декабре россияне могут получить сразу три зарплаты. Об этом рассказала юрист Оксана Красовская, ее слова приводит агентство «Прайм».

Как отметила эксперт, понятия 13-й зарплаты нет в современном российском законодательстве. Тем не менее, в ряде компаний такую зарплату работникам выдают в конце года ради стимула. Если дополнительные выплаты предусмотрены в организации, они прописываются во внутренних документах и нормативных актах. Они могут исчисляться в процентах от оклада работника или прибыли фирмы или быть фиксированными.

По словам юриста, некоторые компании с большой прибылью прописывают и 14-ю зарплату - для особо отличившихся работников. Она может устанавливаться руководителем за высокие результаты и заслуги перед предприятием. // Фото «Петрозаводск говорит»