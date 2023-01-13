Россиян предупредили о слепоте из-за распространенных привычек

Распространенные вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, могут привести к слепоте. Об этом рассказала офтальмолог Ана Дгебуадзе, слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила врач, неправильный образ жизни может ускорить развитие катаракты. Помимо табака и алкоголя к таким нежелательным последствиям может привести употребление некоторых препаратов, например, стероидов.

Медик отметила, что восстановить зрение и избавиться от катаракты можно с помощью бескровной операции. Однако, ее нужно делать вовремя, иначе катаракта уплотнится, и потребуется более сложная процедура.

Для предотвращения проблем со зрением врач рекомендовала людям старше 40 лет регулярно проходить осмотры у специалиста. // Фото: unsplash.com