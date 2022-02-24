РОСГАЗ: стоимость газа упала до 29,49 рублей за литр

На фоне роста цен на бензин снижение делает использование газа для автомобилистов доступным и особенно экономным. А установку ГБО на автомобиль - выгодной.

Компания "РОСГАЗ", как никто другой, заинтересована в низкой стоимости газа и его доступности для клиентов. Специалисты прогнозируют, что в скором времени цена газа продолжит своё снижение, и разница по отношению к стоимости бензина будет только увеличиваться.

Личную экономию, рассчитанную конкретно под модель автомобиля помогут рассчитать менеджеры компании «РОСГАЗ» по телефону +7 (921) 461-06-21

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