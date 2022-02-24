24 февраля 2022, 15:28
РОСГАЗ: стоимость газа упала до 29,49 рублей за литр
Цена действует при заключении официального договора заправки по топливным картам
На фоне роста цен на бензин снижение делает использование газа для автомобилистов доступным и особенно экономным. А установку ГБО на автомобиль - выгодной.
Компания "РОСГАЗ", как никто другой, заинтересована в низкой стоимости газа и его доступности для клиентов. Специалисты прогнозируют, что в скором времени цена газа продолжит своё снижение, и разница по отношению к стоимости бензина будет только увеличиваться.
Личную экономию, рассчитанную конкретно под модель автомобиля помогут рассчитать менеджеры компании «РОСГАЗ» по телефону +7 (921) 461-06-21
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