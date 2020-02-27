Родители биатлонистов жалуются, что вход на «Курган» стал платным

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» обратились родители юных биатлонистов, занимающихся в одном из частных спортивных клубов. В конце января этого года их тренерам руководство «Кургана» объявило о том, занятия для ребят в лесном массиве отныне станут платными. Родители, которые и без того отдают немалые деньги за тренировки, пришли в ужас от этой новости. Стреляющим лыжникам, долгое время занимающимся на территории республиканского спортивного комплекса «Курган», пришлось отказаться от занятий и искать для них другое место.

– Сейчас мы платим клубу за двенадцать тренировок в месяц 3600 рублей. Нашему тренеру сказали, что в связи с реконструкцией «Кургана» за пользование стрельбищем теперь придется платить, хотя раньше все было бесплатно. Причем изменения коснутся не только нас. Речь идет о том, чтобы со временем сделать вход на «Курган» платным для всех. Получается, что без рубля сюда уже не зайдешь. Неужели все идет к тому, чтобы сделать занятия спортом доступными только состоятельным людям?

– возмущаются родители юных биатлонистов.

Все началось с появления забора, который вырос на территории республиканского спортивного комплекса в декабре прошлого года. Его возникновение вызвало недовольство жителей Кукковки, привыкших гулять в лесном массиве, который никогда не был огорожен. Об этом наш портал писал в конце прошлого года. Некоторые утверждали, что спортсмены «вытеснили» из леса всех, кто не имеет отношения к профессиональному спорту.

Однако получается, что биатлонисты тоже не остались в выигрыше. В спортивной среде ходят слухи о том, что вход на Курган сделают платным для всех.

– Начали с нас, но, уверен, на этом не остановятся. Семьсот рублей в час – это заоблачная цена. Ну сто, ну двести, ну триста… В нашем и других клубах занимаются дети не из самых богатых семей, им не потянуть такую плату. Хочу подчеркнуть, что дети именно из наших частных клубов потом идут заниматься в спортивные школы! Получается, мы готовим для них успешных спортсменов, которые потом на крупных соревнованиях защищают честь Карелии, а с нас за это берут огромные деньги,

– поделился эмоциями с порталом «Петрозаводск говорит» тренер Иван Богданов – чемпион мира и Европы по летнему биатлону, заслуженный мастер спорта России.

По словам Богданова, клуб теперь вынужден искать другую базу для тренировок. Ни родители, ни руководство клуба не смогли безболезненно принять новые условия сотрудничества, выдвинутые руководством «Кургана».

– Это ведь не частная территория, чтобы с одних деньги брать, а с других – нет. Вот, например, один ребенок платит нашему клубу триста рублей за занятие в полной амуниции. Пришли ко мне, например, два человека, заплатили шестьсот рублей. Получается, им теперь нужно скинуться еще по 350 за то, чтобы попасть на «Курган» – и цена тренировки вырастает больше, чем в два раза. На самом деле все идет к тому, чтобы впоследствии с любого человека брать деньги за вход на «Курган», такие разговоры уже ведутся,

– считает Иван Сергеевич.

Мы выехали на «Курган», чтобы проверить эту информацию. С руководителем спортивного центра Станиславом Шуровым побеседовать не удалось. Рядовые сотрудники рассказали, что многие жалуются на внезапно выросший вокруг леса забор. Но по поводу платы за вход они ничего не слышали и не знают.

Слухи о платном входе на «Курган» для жителей Карелии категорически опроверг Тимур Зорняков – директор Центра спортивной подготовки, в ведении которого находится «Курган». По его словам, установка забора не чья-то прихоть, а требования постановления № 353 Министерства спорта России, согласно которому объекты, где проходят официальные спортивные соревнования, должны быть огорожены.

Тимур Зорняков заявил, что на «Кургане» по-прежнему могут гулять и кататься на лыжах все желающие. По его словам, со стороны остановки «Курган» есть проход на территорию леса, который ничем не огорожен. Калитка открыта постоянно, закрываются только на ночь. При этом Зорняков не стал отрицать, что для частных спортивных клубов вход на стрельбище стал платным:

– Спортсмены у нас занимаются бесплатно. Любой лыжник может прийти и покататься на специально подготовленных трассах, мы ни с кого за это денег не берем. Въезд мы тоже не ограничиваем. И если когда-нибудь часть парковки станет платной, точно такая же часть останется бесплатной. Для коммерческих клубов условия другие, но я не могу понять, почему это вызывает возмущение. Никто ведь не возмущается, что занятия другими видами спорта – гимнастикой, фигурным катанием – сейчас платные. Частные клубы арендуют площадки на территории Центра спортивной подготовки, за что мы вправе попросить у них плату. Хочу отметить, что ни в Центр спортивной подготовки, ни ко мне лично никто с жалобами на высокие цены не обращался.

По словам Зорнякова, реконструкция республиканского спортивного комплекса «Курган» продлится до 2024 года. В ее рамках будут расширены биатлонные трассы и стрельбище, реконструированы трибуны, что позволит проводить на «Кургане» соревнования общероссийского и международного масштаба. В следующем году планируется строительство еще одного корпуса для тренеров и спортсменов с санузлами и душевыми. Всего из бюджета Республики Карелия предусмотрено выделение одного миллиарда рублей на приведение республиканской базы «Курган» в соответствие международным стандартам.

Валентина Платонова

Фото автора и родителей биатлонистов