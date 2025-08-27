27 августа 2025, 17:07
Происшествия

Ребенка сбили в Петрозаводске

Водитель наехал на ребенка на Голиковке
дтп калинина
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска

Пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска сообщила о ДТП на улице Калинина. Водитель наехал на ребенка, он получил травмы.

Сообщение о ДТП поступило в 14.03. 39-летний водитель "Газели" наехал на 8-летнего ребенка на самокате, который переходил дорогу в неположенном месте. 

Мальчик получил травмы. Также в пресс-службе отметили, что обстоятельства уточняются. 

Обсудить
Метки: 
ребенок
Петрозаводск
ДТП
госавтоинспекция Петрозаводск
водитель