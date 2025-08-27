27 августа 2025, 17:07
Ребенка сбили в Петрозаводске
Водитель наехал на ребенка на Голиковке
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска
Пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска сообщила о ДТП на улице Калинина. Водитель наехал на ребенка, он получил травмы.
Сообщение о ДТП поступило в 14.03. 39-летний водитель "Газели" наехал на 8-летнего ребенка на самокате, который переходил дорогу в неположенном месте.
Мальчик получил травмы. Также в пресс-службе отметили, что обстоятельства уточняются.