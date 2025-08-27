Ребенка сбили в Петрозаводске

Пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска сообщила о ДТП на улице Калинина. Водитель наехал на ребенка, он получил травмы.

Сообщение о ДТП поступило в 14.03. 39-летний водитель "Газели" наехал на 8-летнего ребенка на самокате, который переходил дорогу в неположенном месте.

Мальчик получил травмы. Также в пресс-службе отметили, что обстоятельства уточняются.