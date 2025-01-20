Рак и диабет выявляют на диспансеризации у жителей Петрозаводска

Больница «РЖД-Медицины» Петрозаводска поделилась статистикой по диспансеризации за прошлый год. Для медучреждения диспансерные обследования – часть социальной ответственности.

За 2024 год именно на диспансеризации 12 петрозаводчан узнали о том, что у них онкология. Среди них – не только пожилые люди, но и молодые и активные.

Сахарный диабет диагностировали у 18 человек. 36 человек выяснили, что у них проблемы системы кровообращения. Причем у троих пациентов – это ишемическая болезнь сердца.

Помимо этого доктора выявляли на диспансеризации и болезни органов пищеварения, и болезни органов дыхания.

«Диспансеризация существует для того, чтобы выявить самые серьезные болезни на ранних стадиях. Это онкология, проблемы с сердцем, диабет. Онкология, выявленная на первой стадии, поддается лечению легче, чем на более поздних»,

- объяснила ответственная за диспансеризацию в «РЖД-Медицине» Петрозаводска фельдшер Наталья Боярская.

Главный врач больницы Евгений Фомин отметил: популярность диспансеризации в «РЖД-Медицине» растет. Если в 2023 году обследования прошли около 4,9 тысячи человек, то в прошлом – уже около шести тысяч.

«Безусловно, проходить диспансеризацию нужно. Не стоит относиться к этому обследованию легкомысленно. Обо всех сомнениях нужно рассказать врачам, которые направят на второй, углубленный, этап диспансеризации. Именно так, на серьезном отношении к своему самочувствию, строится ответственное отношение к своему здоровью в целом».

Проходить диспансеризацию до 40 лет нужно раз в три года, после – ежегодно. Для прохождения обследования можно взять оплачиваемый выходной на работе.

Фото: РЖД-медицина