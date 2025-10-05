05 октября 2025, 14:44
Пятого погибшего на СВО земляка похоронили в карельском поселке
Фото: «Петрозаводск говорит»
В поселке Валдай Сегежского округа сегодня простились с погибшим в зоне специальной военной операции бойцом. 23 сентября погиб уроженец Валдая Валерий Резниченко.
Жители поселка проводили в последний путь Валерия и выразили слова соболезнования родственникам погибшего. Это уже пятый боец из небольшого карельского поселка, которого хоронят с военными почестями за последние три с половиной года.
