Пятого погибшего на СВО земляка похоронили в карельском поселке

В поселке Валдай Сегежского округа сегодня простились с погибшим в зоне специальной военной операции бойцом. 23 сентября погиб уроженец Валдая Валерий Резниченко.

Жители поселка проводили в последний путь Валерия и выразили слова соболезнования родственникам погибшего. Это уже пятый боец из небольшого карельского поселка, которого хоронят с военными почестями за последние три с половиной года.

Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб Игорь Денисов из Карелии.