Путин сделал два назначения в Карелию

Владимир Путин назначил двух новых судей в Карелию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов РК.

Так, судьей Сегежского городского суда стала Ирина Шишкалова. Алексей Дорохов в свою очередь занял должность судьи Арбитражного суда Карелии.

Указ президента №706 подписан 6 октября.

