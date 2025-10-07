07 октября 2025, 07:13
Путин сделал два назначения в Карелию
Президент назначил двух новых судей в нашей республике
Фото: freepik
Владимир Путин назначил двух новых судей в Карелию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов РК.
Так, судьей Сегежского городского суда стала Ирина Шишкалова. Алексей Дорохов в свою очередь занял должность судьи Арбитражного суда Карелии.
Указ президента №706 подписан 6 октября.
