Учитель душил детей пакетом за деньги в российском регионе

33-летнего мужчину арестовали по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни. Также ему инкриминируют «покушение на убийство несовершеннолетних». В СИЗО учитель-балалаечник пробудет два месяца, сообщает издание E1.ru.

О странных наклонностях учителя игры на балалайке из школы в Екатеринбурге узнали благодаря видеозаписи, которую нашли родители. Запись сделал один из учеников. На видео учитель находится рядом с ребенком, на голове которого пакет. Сам учитель называл происходящее «проверкой дыхания» и якобы предлагал деньги. После обнародования записи, учитель уволился из школы.

По версии следователей, мужчина приглашал к себе детей в возрасте от 10 до 15 лет, надевал пакет и перекрывал доступ кислорода. Учителя арестовали.

Мужчина жил в квартире с бабушкой и мамой, но женщины умерли, с 2021 года он живет один. По информации СМИ, у учителя была страничка в соцсетях под именем известного в СССР маньяка.