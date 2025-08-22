Прогулочный катер загорелся в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар на прогулочном катере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-западную транспортную прокуратуру.

По данным источника, инцидент произошел вечером 21 августа на реке Фонтанке. Катер загорелся изнутри. В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Выясняются детали происшествия.