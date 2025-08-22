22 августа 2025, 08:12
Происшествия

Администрация главы Карелии осталась без воды

Авария на сетях произошла в центре Петрозаводска
кран
Фото: «Петрозаводск говорит»

Сегодня в 6:40 в Петрозаводске произошло отключение воды в ряде зданий в центре города. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, без водоснабжения остались, в частности, администрация главы Карелии и гостиница «Северная». Также отключение коснулось домов на улицах Энгельса и Андропова.

Причиной происшествия стала авария на сетях. Коммунальщики обещают осуществить подвоз воды в 9-10 часов.

