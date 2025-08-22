Дома в центре Петрозаводска качественно подлатали

В сентябре должен был завершиться плановый ремонт городских фасадов. 20 лет назад за три летних месяца администрации города удалось обновить 80% от запланированного количества зданий. Связано это с тем, что одновременно с ремонтом фасадов велся и ремонт кровель. В общей сложности в рамках программы, рассчитанной на 2005-2007 годы в городе собирались покрасить 70 зданий.

В августе 2005 года работы шли на проспекте Ленина. Фасад дома №25 решили отремонтировать в первую очередь. Этот дом был интересен по своей архитектуре. И кроме покраски оконных рам и стен там заменили еще и крышу. Рабочие реставрировали декоративную лепнину, замазывали трещины в штукатурке, мыли стены. Лишь после должны были начать красить. Главный художник города (была такая должность в администрации Петрозаводска) Владимир Лобанов сказал: «Лето в этом году теплое, август тоже будет теплым, надеюсь, сможем продолжать работу и в сентябре. Мы в этом году хотим все эти работы выполнить».

Фасады наших домов ремонтировали тогда частные компании. По словам сотрудников администрации Петрозаводска, им будет с кого спросить, если работы будут выполнены некачественно. Бизнес города тоже активно принимал участие в ремонте фасадов: «Все фасады красятся за счет спонсорских средств, за счет средств арендаторов и владельцев торговых площадей в этих зданиях». Ремонт здания на Ленина, 25 обошелся в 730 тысяч рублей. Дом собирались красить специальными фасадными красками, которые не боятся солнца. Гарантия на них была 5 лет. По идее Владимира Лобанова все дома красили в разные цвета. Но в администрации следили, чтобы это не выглядело слишком вызывающе и гармонировало с общей архитектурой города. В будущем году ремонт фасадов планировали вести на проспекте Невского.

В начале 2005 года в петрозаводской школе произошел пожар, ущерб от которого составил более 35 тысяч рублей. Весь август пожарные инспекторы ходили по школам, чтобы проверить готовность к новому учебному году.

Укомплектованный пожарный шкаф, не заправленный вовремя огнетушитель – одни из самых распространенных нарушений пожарной безопасности в школах. Промашки случались даже у самых дисциплинированных руководителей. Внеплановая проверка пожарной безопасности директора Державинского лицея Анатолия Ганжикова не пугала. К новому учебному году там подготовились на совесть – из 16 недочетов устранили 13.

«Они делают свое дело, мы свое дело тоже делаем, - заверил Анатолий Ганжиков. – Наше дело общее – чтобы дети были живы и здоровы».

К сожалению, безопасность детей – головная боль только инспектора пожарной охраны и руководителя школы. Все мероприятия противопожарной безопасности учреждения проводили за свой счет. Вернее – за счет родителей. Анатолий Ганжиков показывал классы, коридоры. Ремонт обошелся в 500 тысяч рублей. А вот установить автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения, барьер на крыше, как того требовали правила безопасности – школе было не под силу. Для учреждения образования это было слишком дорогое удовольствие.

«Накладно. И мне непонятно, почему только школа должна некоторые пункты выполнять, при том, что мы называемся – муниципальное учреждение», - пояснил Анатолий Ганжиков.

Из 49 школ города пожарный инспектор успел проверить уже больше половины. По результатам проверки нельзя было сказать, что школы к учебному году не готовы. В то же время не было ни одной, где бы все правила пожарной безопасности были выполнены.

В течение двух лет жильцы двух домов в районе Зареки были объединены в Товарищество собственников жилья (ТСЖ). В подъездах и дворах у них стало чисто, а платить за коммунальные услуги жильцы стали меньше. Как рассказала председатель ТСЖ «Луначарского-Пробная» Наталья Мищенко, идея объединиться возникла неслучайно: «Мы не захотели, чтобы у нас были посредники. Мы напрямую заключаем договор, мы требуем, мы платим, и хотим получать услуги». На первых порах жильцам пришлось преодолеть немало трудностей, побывать в кабинетах многих карельских чиновников.

Но цель оправдала средства. Платить жильцы за коммуналку стали меньше, у всех в квартирах стояли счетчики. Стало чисто в подъездах и дворах, в подвале горел свет, можно было там ходить, не боясь испачкаться. И сами собственники жилья приучились следить за порядком. Все жильцы в домах принимали активное участие в общественных работах. Хотя на первых порах пришлось бороться с недоверием.

«Все стали потихонечку понимать, что мы – сила, что мы достигли какого-то результата», - подытожила Наталья Мищенко. Сделано было немало, и деятельность не останавливалась. ТСЖ оформляло землю в собственность, и собирали взносы с жильцов, чтобы построить забор и огородить территорию к июлю 2006 года.

В это ТСЖ не раз обращались горожане из других районов – с просьбами помочь организовать подобное по другим адресам. Своим опытом Наталя Мищенко делилась со всеми желающими.

