Двоеборец из Карелии взял медаль первенства России

Спортсмен из Карелии Артем Богданов завоевал бронзу на первенстве России по лыжному двоеборью. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Соревнования среди юношей 15-17 лет прошли в Пермском крае. Член сборной команды Карелии Артем Богданов установил новый летний рекорд местного трамплина К-65 - 147,6 метра.

По итогам двух видов программы наш земляк занял третье место. Спортсмен занимается под руководством тренера Аркадия Павлова.