Строительная площадка детского сада в Сортавале: свежее видео от «КСМ»

Строительство детского сада в Сортавале началось в июле текущего года. За неполные 2 месяца строители выполнили работы по устройству котлована, завершают работы по устройству фундамента, в начале осени приступят к монтажу стеновых панелей. Параллельно выполняются работы по устройству наружных инженерных сетей. Подробности в видео отчёте.

За последние 10 лет компания «КСМ» построила 15 детских садов, строительство ещё двух: детского сада в Петрозаводске и Сортавале ведётся в настоящее время. Следует отметить, что они существенно отличаются от построенных ранее и по своему внешнему облику, и с точки зрения технологии строительства. Это связано и с изменениями в требованиях к строительству детских садов, и с необходимость гармонично «вписать» новые здания в окружающий городской ландшафт. Проект детского сада разработан известной в республике проектной организацией ООО КЦИП «Алгоритм» (предприятие группы «КСМ»).

Фото и видео: "КСМ"