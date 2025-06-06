Продавец убедил вора в Петрозаводске не совершать глупости

В полицию Петрозаводска поступил сигнал о попытке преступления в сетевом магазине в Октябрьском районе. Об этом информирует пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, один из покупателей зашел в торговую точку, взял с прилавка несколько упаковок красной рыбы, спрятал товар под одежду и попытался уйти. Ущерб мог составить 9000 рублей. На выходе из магазина его встретил продавец, который убедил злодея вернуть рыбу.

Стражи порядка задержали 47-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело о попытке кражи. Горожанину грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. © «Петрозаводск говорит»