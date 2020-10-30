Принято решение о модернизации вокзалов на севере Карелии

Правительство Республики Карелия, Октябрьская железная дорога и Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага в ходе видеоконференции приняли решение совместно содействовать развитию туристической привлекательности и транспортной доступности Соловецого архипелага со стороны Карелии, сообщает ИА «Индустрия безопасности».



В рамках решения разрабатывается проект по развитию и обустройству объектов пассажирской инфраструктуры на станциях Кемь и Беломорск.

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по вопросам пассажирского комплекса Дмитрия Пегова, проект предусматривает реконструкцию железнодорожного вокзала в Беломорске с оборудованием безопасного перехода через пути. Также планируется оборудование отдельной платформы для пригородных и туристических поездов. Будет благоустроена и территория около вокзала. На станции Кемь предусмотрена реконструкция вокзала и удлинение платформ.

Кроме того, железнодорожные вокзалы в Беломорске и Кеми будут объединены с автостанциями. Таким образом, в этих поморских городах будут созданы транспортно-пересадочные логистические узлы, которые позволят повысить качество транспортного обслуживания туристов и местных жителей.

Фото с сайта ИА Индустрия безопасности