29 октября 2020, 15:32
Экономика

Антимонопольщики объяснили, почему в России дорожает сахар

Специалисты ФАС считают, что цены на внутреннем рынке достигли экономически обоснованного уровня

Федеральная антимонопольная служба России, на своем сайте, подробно разъяснила россиянам текущую ситуацию на рынке сахара.

Антимонопольщики считают, что за последние 5 лет (с 2015 года), по сравнению с другими продовольственными товарами, потребительские цены на сахар показали отрицательную динамику. Что видимо можно понять как «снижались». В сезоне 2019/20 годов цены достигли минимальных 7-летних значений. При этом переходящие товарные запасы достигли максимальных исторических значений.

Низкий уровень цен в 2019 году на сахар и сахарную свеклу, низкая рентабельность производства по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами, а также перепроизводство продукции привели к сокращению посевных площадей.

Эти факторы, а также неблагоприятные погодные условия, которые значительно сократили урожайность сахарной свеклы, привели, по данным аналитиков, к снижению объема производства сахара в 2020 году.

В результате, после минимально низких цен в прошлых сезонах, текущие цены на сахар восстановились до уровня сезона 2015/2016 годов, во многом из-за роста себестоимости, связанного с неурожаем сахарной свеклы.

«Согласно прогнозным оценкам, собранного урожая сахарной свеклы текущего года будет достаточно для производства необходимого для внутреннего потребления сахара. С учетом переходящих остатков дефицита сахара не ожидается. Тем не менее, мы продолжаем отслеживать ситуацию на рынке сахара на предмет соблюдения его участниками антимонопольного законодательства и установления экономически обоснованных цен»,

– успокоил граждан заместитель руководителя ФАС России Павел Заборщиков.

Любопытно, что еще 22 октября ФАС России официально предостерегла крупных игроков на рынке сахара "от необоснованных заявлений".

Распространение компаниями в публичном пространстве информации о возможном дефиците сахара потенциально нарушает Закон о защите конкуренции,

– говорилось в сообщении.

В качестве примера приводилась компания «Русагро», которая 19 октября 2020 года на своем официальном сайте опубликовала операционные результаты за 3 квартал 2020 г., в которых сообщала об «ожидаемом дефиците сахара в России».

Вслед за этим финансовый директор компании Sucden в России в комментарии для «Business FM» также сообщил о грядущем дефиците сахара и повышении оптовой стоимости на него.

«Подобные заявления не только не соответствуют действительности, так как причин считать, что в стране ожидается дефицит сахара нет, но они же настраивают рынок на негативные сценарии и без обоснованных причин толкают хозсубъекты к завышению цен на товар. Поэтому с точки зрения антимонопольного законодательства такого рода высказывания недопустимы. Более того, такие безответственные заявления пугают и потребителей, что может привести к ажиотажному спросу».

– подчеркнул Павел Заборщиков.

«Относительно производства сахарной свеклы и сахарного песка следует отметить, то урожай 2020 года действительно ниже прошлогоднего. Однако о дефиците сахара в России говорить не стоит, поскольку за высокоурожайные прошлые годы отрасль накопила достаточный резерв товара. Такие заявления компаний могут необоснованно спровоцировать рынок»,

– уверяет потребителей начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Лариса Вовкивская.

В соответствии с Законом о защите конкуренции генеральному директору группы компаний «Русагро» и финансовому директору компании Sucden были выданы предостережения о недопустимости поведения, которое может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

О повышении цен на сахар, масло и яйца «Петрозаводск говорит» писал на днях.

Согласно данным Росстата (статистика указана за период с 20 по 26 октября), заметно подорожал сахар - на 3,8%. Увеличились цены на подсолнечное масло - на 2,2%. На 1,9% подорожали куриные яйца. Это самый серьезный рост цен.

Среди остальных продуктов выросли цены на гречневую крупу (на 0,6%), сухие молочные смеси для детского питания, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, черный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 0,4%), мясо кур, вареную колбасу, мясные консервы, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, сыры, маргарин, карамель, ржаной хлеб, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,2%).

Одновременно снизились цены на пшено (на 0,2%) и питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,1%).

Фото с сайта its-kids.ru

Инфографика с сайта ФАС

Обсудить
просмотр
176923
Метки: 
Россия
Антимонопольная служба
антимонопольщики
сахар
подорожание