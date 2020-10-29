Антимонопольщики объяснили, почему в России дорожает сахар

Федеральная антимонопольная служба России, на своем сайте, подробно разъяснила россиянам текущую ситуацию на рынке сахара.

Антимонопольщики считают, что за последние 5 лет (с 2015 года), по сравнению с другими продовольственными товарами, потребительские цены на сахар показали отрицательную динамику. Что видимо можно понять как «снижались». В сезоне 2019/20 годов цены достигли минимальных 7-летних значений. При этом переходящие товарные запасы достигли максимальных исторических значений.

Низкий уровень цен в 2019 году на сахар и сахарную свеклу, низкая рентабельность производства по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами, а также перепроизводство продукции привели к сокращению посевных площадей.

Эти факторы, а также неблагоприятные погодные условия, которые значительно сократили урожайность сахарной свеклы, привели, по данным аналитиков, к снижению объема производства сахара в 2020 году.

В результате, после минимально низких цен в прошлых сезонах, текущие цены на сахар восстановились до уровня сезона 2015/2016 годов, во многом из-за роста себестоимости, связанного с неурожаем сахарной свеклы.

«Согласно прогнозным оценкам, собранного урожая сахарной свеклы текущего года будет достаточно для производства необходимого для внутреннего потребления сахара. С учетом переходящих остатков дефицита сахара не ожидается. Тем не менее, мы продолжаем отслеживать ситуацию на рынке сахара на предмет соблюдения его участниками антимонопольного законодательства и установления экономически обоснованных цен»,

– успокоил граждан заместитель руководителя ФАС России Павел Заборщиков.

Любопытно, что еще 22 октября ФАС России официально предостерегла крупных игроков на рынке сахара "от необоснованных заявлений".

Распространение компаниями в публичном пространстве информации о возможном дефиците сахара потенциально нарушает Закон о защите конкуренции,

– говорилось в сообщении.

В качестве примера приводилась компания «Русагро», которая 19 октября 2020 года на своем официальном сайте опубликовала операционные результаты за 3 квартал 2020 г., в которых сообщала об «ожидаемом дефиците сахара в России».

Вслед за этим финансовый директор компании Sucden в России в комментарии для «Business FM» также сообщил о грядущем дефиците сахара и повышении оптовой стоимости на него.

«Подобные заявления не только не соответствуют действительности, так как причин считать, что в стране ожидается дефицит сахара нет, но они же настраивают рынок на негативные сценарии и без обоснованных причин толкают хозсубъекты к завышению цен на товар. Поэтому с точки зрения антимонопольного законодательства такого рода высказывания недопустимы. Более того, такие безответственные заявления пугают и потребителей, что может привести к ажиотажному спросу».

– подчеркнул Павел Заборщиков.

«Относительно производства сахарной свеклы и сахарного песка следует отметить, то урожай 2020 года действительно ниже прошлогоднего. Однако о дефиците сахара в России говорить не стоит, поскольку за высокоурожайные прошлые годы отрасль накопила достаточный резерв товара. Такие заявления компаний могут необоснованно спровоцировать рынок»,

– уверяет потребителей начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Лариса Вовкивская.

В соответствии с Законом о защите конкуренции генеральному директору группы компаний «Русагро» и финансовому директору компании Sucden были выданы предостережения о недопустимости поведения, которое может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

О повышении цен на сахар, масло и яйца «Петрозаводск говорит» писал на днях.

Согласно данным Росстата (статистика указана за период с 20 по 26 октября), заметно подорожал сахар - на 3,8%. Увеличились цены на подсолнечное масло - на 2,2%. На 1,9% подорожали куриные яйца. Это самый серьезный рост цен.

Среди остальных продуктов выросли цены на гречневую крупу (на 0,6%), сухие молочные смеси для детского питания, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, черный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 0,4%), мясо кур, вареную колбасу, мясные консервы, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, сыры, маргарин, карамель, ржаной хлеб, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,2%).

Одновременно снизились цены на пшено (на 0,2%) и питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,1%).

Фото с сайта its-kids.ru

Инфографика с сайта ФАС