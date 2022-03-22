22 марта 2022, 16:44
Причина переноса Всероссийских проверочных работ – не дефицит бумаги
Министр образования и спорта Карелии объяснил, почему ВПР в школах России перенесли на осень
Дефицит бумаги не имеет отношения к переносу Всероссийских проверочных работ (ВПР). Об этом заявил глава Министерства образования и спорта Карелии Роман Голубев.
По его словам, Рособрнадзор сообщил, что испытания перенесли из-за прогнозируемого всплеска коронавируса. Вместо весны они пройдут осенью.
- Если у вас есть вопросы, касающиеся проведения ВПР в республике, то вы можете позвонить нашему специалисту по телефону 8 (8142) 717-321, - отметил Голубев. // Фото: источник