22 марта 2022, 16:44
Общество

Причина переноса Всероссийских проверочных работ – не дефицит бумаги

Министр образования и спорта Карелии объяснил, почему ВПР в школах России перенесли на осень

Дефицит бумаги не имеет отношения к переносу Всероссийских проверочных работ (ВПР). Об этом заявил глава Министерства образования и спорта Карелии Роман Голубев.

По его словам, Рособрнадзор сообщил, что испытания перенесли из-за прогнозируемого всплеска коронавируса. Вместо весны они пройдут осенью.

- Если у вас есть вопросы, касающиеся проведения ВПР в республике, то вы можете позвонить нашему специалисту по телефону 8 (8142) 717-321, - отметил Голубев. // Фото: источник

 

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Метки: 
новости Карелии
всеросийские проверочные работы
коронавирус