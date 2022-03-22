Причина переноса Всероссийских проверочных работ – не дефицит бумаги

Дефицит бумаги не имеет отношения к переносу Всероссийских проверочных работ (ВПР). Об этом заявил глава Министерства образования и спорта Карелии Роман Голубев.

По его словам, Рособрнадзор сообщил, что испытания перенесли из-за прогнозируемого всплеска коронавируса. Вместо весны они пройдут осенью.