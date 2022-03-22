Берега карельских рек и озер вновь очистят от мусора

В Карелии в этом году планирую провести 137 мероприятий по расчистке берегов рек и озер от бытового мусора и древесного хлама. Всего должны расчистить 114 км береговых линий. Санитарная акция стартует в апреле-мае.

Ожидается, что в ней примут участие свыше двух тысяч человек. Все районы республики и городские округа присоединились к акции «Вода России» и внесли свои предложения в план-график по очистке водных объектов.

«Волонтеры уберут пляж «Пески», берега Ладожского и Онежского озер, Белого моря, озера Нижнего, Среднего и Верхнего Куйто, Сегозера, Янисъярви, реки Неглинки, Шуи, Олонки, Водли и других водных объектов. Все участники будут обеспечены перчатками мешками для сбора мусора»,

- рассказали в региональном минприроды.

Напомним, план прошлогодней санитарной акции был перевыполнен. Благодаря волонтерам и активным жителям Карелии в ней приняли участие 3650 человек вместо заявленных 2946. Добровольцы провели 186 мероприятий по очистке более 140 километров прибрежных полос. Фото: gov.karelia.ru.