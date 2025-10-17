Правительство РК приобрело 386 квартир для расселения аварийного жилья

Республика Карелия приобрела 386 квартир в двух новостройках для расселения аварийного жилья. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Глава региона Артур Парфенчиков.

По результатам торгов победителем признана «Карелстроймеханизация» – компания, на счету которой уже не один построенный дом в рамках программы расселения»,

– отметил Артур Парфенчиков.

В Петрозаводске КСМ возводит дом на улице Белинского. В нём приобрели 251 квартиру. Срок сдачи дома – ноябрь 2026 года. В Беломорске возводят новый дом на Строительной улице. В нём купили 135 квартир. Этот дом планируют сдать уже в июле 2026 года – в ближайшее время компания приступит к внутренней отделке.

В ноябре проведём торги по Питкяранте. Здесь в строящихся домах планируем приобрести 40 квартир. Таким образом, за первые полтора месяца новой программы расселения мы заключим контракты более чем на 3 млрд рублей из 6 млрд. Достойный результат! Он позволяет нам дальше конструктивно работать с Фондом развития территорий и Минстроем России»,

– подвел первые итоги Глава Карелии.

Напомним, что программу переселения граждан из аварийного жилья проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».