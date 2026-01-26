Пожилой пациент погиб сегодня ночью на пожаре в больнице в Карелии

ЧП произошло ночью 26 января в Кондопожском районе. В результате пожара в больнице погиб пациент. По официальным данным, пожар вспыхнул в инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской ЦРБ. На момент пожара в отделении находились восемь пациентов.

Сигнал о возгорании в корпусе медучреждения поступил спасателям в 01:59, ликвидировать возгорания сумели к 02:29. Пациентов учреждения перевели из горевшего корпуса в основном здание больницы. По данным главы Карелии, в результате пожара погиб пожилой мужчина: «Он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер». В детском отделении, расположенном на втором этаже, никто не пострадал.

«Одна мама с ребенком переведена в основной корпус, двое детей с мамой отпущены домой»,

- сообщил Артур Парфенчиков.

На месте ЧП находится руководитель карельского Минздрава. Причины пожара и ущерб будут устанавливать.