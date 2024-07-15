Пожарные Петрозаводска залезли через окно в квартиру пенсионерки

Субботним вечером 13 июля в 20 часов 18 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска из полиции поступил необычный звонок с просьбой о помощи. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Пожилая женщина на улице Судостроительной потеряла ключи от квартиры и длительное время не могла попасть к себе домой.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили трехколенную лестницу в окно квартиры, расположенной на третьем этаже. Специалисты проникли внутрь помещения, открыли входную дверь и запустили пенсионерку домой. // Фото: unsplash.com / Daniel Hansen