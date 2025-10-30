Сбежавшую после смертельного ДТП в Карелии женщину-водителя нашли

Вечером 29 октября вблизи деревни Лумбуши неизвестный водитель сбил 84-летнюю женщину и уехал с места трагедии. Благодаря бдительности местных жителей удалось по горячим следам найти виновника аварии. Об этом рассказали в республиканском МВД.

Карельская полиция разместила в социальных сетях информацию о поиске свидетелей инцидента. Откликнулись местные жители, которые сообщили, что заметили «Ниву» с видимыми повреждениями на передней части. Вскоре автомобиль нашли. Его владелицей оказалась 67-летняя жительница Медвежьегорска, которая созналась в наезде на пешехода. Женщина сообщила, что не заметила бабушку, шедшую по центру дороги. Сбив её, автолюбительница испугалась и скрылась с места аварии.

За помощь в установлении виновника сметрельного ДТП карельская полиция поблагодарила очевидцев.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.