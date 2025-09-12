Полицейские разыскали мошенника, обманувшего жителя Карелии

Полицейские нашли мошенника, который обманул 45-летнего костомукшанина. Мужчина собирался купить диски для машины, но лишился денег.

Житель Карелии написал в соцсети, что ему нужны диски. С ним связался пользователь, который был готов продать ему товар. Завязалась переписка, костомукшанин договорился о доставке, а затем перевел оплату с учетом транспортировки. Он перечислил 15750 рублей, но покупка не пришла, а продавец исчез из виду. Обманутый житель Карелии написал заявление в полицию.

Злоумышленником оказался 19-летний житель Липецка. Полицейские его нашли, задержали. Молодой человек признался в обмане. Картинки дисков он брал из интернета, у него товара не было, а общался со стороннего аккаунта в соцсети. Молодому мошеннику грозит уголовная ответственность.

