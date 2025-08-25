Погода перед 1 сентября еще может порадовать теплом жителей Карелии

На этой неделе жители Карелии особенно будут ощущать приближение осени, предупреждают в карельском гидрометцентре.

Кружащий над севером европейской части России циклон формирует неустойчивую погоду. Температура воздуха будет немного ниже климатической нормы, в начале недели будут часть поливать дожди.

По ночам температура воздуха будет в пределах всего +4, +9 градусов, днем в пределах +13, +17 градусов.

Но, по предварительным прогнозам, в последние выходные августа есть большая вероятность того, что летнее тепло еще вернется.